Al via il nuovo ciclo di incontri "Temi del Nostro Tempo", a cura della libreria Feltrinelli di Arezzo

, 21 marzo 2025 – Ecco la nuova stagione deldidel", adi. Dopo il successo delle passate edizioni ad Aprile arriveranno in città una serie di appuntamenti con alcuni dei più influenti intellettuali italiani. L’idea è quella di proporre una serie di lectio magistralis, con la possibilità di intervenire con domande e riflessioni, per portare un momento di approfondimento culturale necessario sudi forte attualità e appassionanti. Inizieremo il 6 di aprile alle 17 con Raffaella Arpiani "Notte di Luna con Van Gogh", una lezione di storia dell'arte che ci porterà nell'intimità dei grandi artisti e di cosa possiamo portare nelquotidiano a livello esperienziale. La bellezza dell’arte ci attira come una calamita.