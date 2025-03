Laprimapagina.it - Al via il Festival dell’Economia a Vibo Valentia: confronto, innovazione e crescita

Ha preso ufficialmente il via il, un’importante iniziativa che coinvolge studenti, imprenditori e professionisti in un percorso di approfondimento su tematiche economiche e imprenditoriali di grande attualità. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, offre un ricco calendario di eventi e attività formative.Le attività della prima giornataGiovedì 20 marzo 2025 si è aperto il sipario sulla manifestazione con diverse iniziative che hanno visto protagonisti gli studenti delle scuole locali. Tra le attività svolte nella prima giornata:Quiz a tempo: alcune classi si sono sfidate in un coinvolgente quiz a tempo, mettendo alla prova le loro conoscenze su tematiche economiche e di indirizzo.Proiezione cinematografica: in altre classi è stato proiettato il film “TRASH – La leggenda della piramide magica”, un’opera che affronta in maniera originale tematiche legate alla sostenibilità e al riciclo.