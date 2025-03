Bolognatoday.it - Al via i lavori per i nuovi cancelli dello stadio Dall’Ara

Leggi su Bolognatoday.it

Inizieranno il 24 marzo iper l’installazione delle nuove cancellate. Come previsto, i cantieri prenderanno il via durante la pausa del campionato di Serie A e dureranno una decina di giorni.Come riferisce il Comune di Bologna in una nota, tra il 24 marzo e il 2.