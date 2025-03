Sport.quotidiano.net - Al Torneo di Viareggio. Pepa segna con la selezione di categoria

Copertina tutta per Nicola: il giovanissimo attaccante leopardiano fa il suo esordio allaCup al 77’ della gara che la Rappresentativa di Serie D sta conducendo 1-0 contro gli statunitensi dello United Youth Soccer of New York e ci mette nemmeno tre minuti a farsi notare. Riceve palla sulla trequarti da Arrighi, se la aggiusta di sinistro e scarica un fendente di destro sotto la traversa assolutamente imprendibile per il portiere yankee Lo Piccolo. Chi lo conosce e lo apprezza sa bene che fa parte del suo "repertorio", ma modo migliore per timbrare la presenza e lanciare unle al selezionatore Giannichedda che lo aveva lasciato in panca contro la Ternana non poteva esserci. Venendo alla prima squadra, nonostante gli assidui rapporti e la vicinanza geografica Recanatese e Vigor Senigallia non si affrontano in campionato da quasi trent’anni.