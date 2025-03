Quotidiano.net - Al-Sisi pronto ad approvare evacuazione temporanea di abitanti di Gaza verso il Sinai

Il presidente egiziano, Abdelfattah al-, ha informato gli altri leader arabi che il Cairo èadl'di mezzo milione didiuna città nel nord delnel periodo della ricostruzione della Striscia. Al-lo ha annunciato durante gli incontri dei leader arabi nelle ultime settimane in Arabia Saudita e Qatar. Lo riferisce il quotidiano libanese al Akhbar, vicino a Hezbollah. La mossa ha suscitato preoccupazione in Giordania, che ha dichiarato di essere disposta ad assistere solo le famiglie dei feriti e per un breve periodo. Al momento non ci sono conferme ufficiali.