Pordenonetoday.it - Al Mirs si gioca al telegrafo, weekend speciale al Museo della Radio di Pasiano

Leggi su Pordenonetoday.it

“Le mie invenzioni sono nate per salvare l'umanità non per distruggerla''. Questo è il messaggio universale che Guglielmo Marconi, padre, ha lasciato al mondo. È con questo messaggio di pace e fratellanza che l’Associazioneamatori Italiani – Sezione di Portogruaro, in.