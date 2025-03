Zon.it - Al liceo Severi di Salerno “I giovani e lo sport: un incontro tra passione e futuro” con Gianluca Di Marzio

Leggi su Zon.it

, 21 marzo 2025 – Locome scuola di vita, palestra di valori e opportunità di crescita: questi i temi al centro dell’“Ie lo”, in programma martedì 25 marzo alle 10 presso ilScientifico Francescodi. Un evento dedicato agli studenti per esplorare il mondo delloe del giornalismoivo, con la partecipazione straordinaria diDi, uno dei volti più noti dell’informazione calcistica italianaUN OSPITE D’ECCEZIONE Giornalistaivo di spicco e volto di Sky, Didialogherà con gli studenti, condividendo con loro aneddoti, consigli e riflessioni su un settore in continua evoluzione. L’sarà un’opportunità unica per idi comprenderne le dinamiche e approfondire il valore dellonella formazione individuale, per conoscere più da vicino il dietro le quinte del mondoivo e le dinamiche che regolano il calcio professionistico.