Iodonna.it - Al cinema il film con Riccardo Scamarcio, raro esempio di cinema italiano elegante che gioca con i cliché del noir e del mélo

Il thriller erotico è un genere che ilha esplorato con alterne fortune, spesso oscillando tra il raffinato e il grottesco. Muori di lei, diretto da Stefano Sardo, si inserisce in questa tradizione con un approccio colto e cinefilo,ndo con gli stilemi hitchcockiani e depalmiani per raccontare una storia di desiderio e inganno. Ambientato nel periodo del lockdown, ilsfrutta la chiusura domestica per costruire una tensione claustrofobica, in cui la tentazione diventa un’ossessione pericolosa.e Benedetta Porcaroli: è amore fra le due star delX Leggi anche › Tra gli ospiti della seconda puntata di “Belve”, Valeria Golino: «? Pensavo fosse l’uomo della mia vita» Grazie a una sceneggiatura solida, a una regiae a un cast convincente, Muori di lei riesce a tenere alta l’attenzione dello spettatore, pur con qualche passaggio meno riuscito.