Ilgiorno.it - Al Campionato dell'acqua, su 52 classi, trionfa la quarta F di Zorlesco

Lodi, 21 marzo 2025- La classeF del plesso didi CasalpusterlengoalLodigiana. L’appuntamento con la finale era dalle 10.30 alle 11.30 del 21 marzo 2025 al Cinema Fanfulla di Lodi, in viale Pavia, 4. IlLodigiana, giunto quest’anno alla decima edizione, è l’atto conclusivo del progettoe Vinci, realizzato da Societàlodigiana in collaborazione con il Movimento Lotta Fame Mondo. I ragazzini si sono sfidati online, a gruppi, con quiz su “materie” legate all’: dalla sua gestione nel Lodigiano, all’accesso all’nel mondo, fino agli obiettivi di sviluppo sostenibile’Agenda 2030. A questa edizione hanno partecipato 52quartea scuola primariaa provincia di Lodi, per un totale di 980 studenti.