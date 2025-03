Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura e cambio climatico: incognita estate, serve altra pioggia

Macerata, 21 marzo 2025 – “Le poche precipitazioni nevose dell’inverno appena trascorso lasciano presagire che le falde non si siano ricaricate abbastanza per le colture estive. Lanon è mancata, tanto che ad esempio sul fronte cereali è andata molto bene. Idem per le coltivazioni primaverili. Ma l’è per l’, quindi la speranza è che scendain questo periodo per scongiurare la carenza idrica quando sarà più caldo”. Il presidente Coldiretti di Macerata Francesco Fucili traccia un bilancio. Ieri è iniziata ufficialmente la stagione primaverile e gli agricolturi spiegano quali sono le criticità da affrontare in questa fase, come insetti e malattie fungine delle piante. “Non sappiamo ancora quali sono stati gli effetti delle gelate di inizio primavera – prosegue Fucili –, martedì e mercoledì, in particolare su carciofi, finocchi e qualche insalata.