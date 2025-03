Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al Maggiore. Azionato il pulsante rosso. Interviene subito la polizia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sistema anti-al personale sanitario è statoall’ospedaleper un episodio di. Il fatto è accaduto in Pronto soccorso, una delle aree ospedaliere dove le violenze si verificano con frequenza, ma in questo caso è stato risolto tempestivamente proprio attraverso il nuovo sistema che funziona spingendo undi colorecollegato direttamente alla centrale operativa della. Il tentativo diè avvenuto intorno alle 8, quando una persona in evidente stato di malessere e parziale incoscienza è stata portata dal 118 nei locali del Pronto soccorso. Già alla registrazione in triage, l’uomo aveva un atteggiamento poco collaborativo, pretendeva di essere visitato immediatamente, si spostava da una barella all’altra e infastidendo altri pazienti e il personale sanitario che stava assistendo i malati.