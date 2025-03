Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce l’ex fidanzata. Un 27enne bloccato dai carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non ha mai accettato la rottura della relazione e quando ha visto la sua exin campagnia di altre persone in un locale pubblico si è scatenata in lui una violenta reazione possessiva. Così si è precipitato a casa della donna, l’ha attesa al rientro e l’ha aggredita, impendendole di ripararsi dietro la porta. Il fatto è accaduto a Cesena alle 2.30 di mercoledì mattina. Alla centrale operativa deidi Cesena è arrivata una chiamata di una ragazza trafelata che chiedeva aiuto. Una pattuglia si è immediatamente recata sul posto e ha trovato i due giovani che stavano litigando: lui, unitaliano residente a Cesena davanti alla casa di lei, fermo e impalato sulla porta di ingresso e la ragazza, italiana e naturalmente residente a Cesena, che veniva strattonata dal suo ex fidanzato che le impediva di entrare.