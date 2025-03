Tpi.it - Aftermath – In trappola: tutto quello che c’è da sapere sul film

– In: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Indel 2024 diretto da Patrick Lussier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn veterano di guerra di ritorno, affetto da disturbo da stress post-traumatico, rimane into con sua sorella adolescente sul Tobin Memorial Bridge di Boston mentre un gruppo di ex rivoluzionari armati prende tutti in ostaggio.– In: il castAbbiamo visto la trama di– In, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Dylan Sprouse: Eric DanielsMason Gooding: Jimmy ‘Romeo’ RokenMegan Stott: Madeleine DanielsDichen Lachman: DocDerek K. Moore: Michael ‘Echo’ MorinJason Armani Martinez: Jeff ‘Foxtrot’ WillisMark Dancewicz: IndiaDaniel Rios Jr.