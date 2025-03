Aftermath – In trappola | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

– In: ladeldelDylan Sprouse e Mason Gooding (visto in Scream e Scream VI) sono il duo eroe-cattivo che nessuno si aspettava. Ild’azione– Indel 2024 – che è stato acquistato da Netflix nel febbraio 2025 ed è diventato ilnumero 1 della piattaforma (in Italia è disponibile invece su Infinity+) – segue Eric Daniels (Sprouse), un veterano di guerra con PTSD che cerca di riallacciare i rapporti con la sorella minore, Madeleine Daniels (Megan Stott).“Non volevo che sembrasse un cliché”, ha detto Sprouse interpretando un personaggio con PTSD in un’intervista rilasciata a ComingSoon.net nel 2024. “Volevo assolutamente assicurarmi che fosse rappresentato in modo adeguato. Sul set eravamo circondati da ex militari attivi e da una manciata di veterani a cui ho fatto un sacco di domande, oltre che da un ex medico attivo che stava prestando servizio.