Movieplayer.it - Aftermath - In trappola, la recensione: un b-movie senza infamia e senza lode

Al centro di- Inun ex soldato che deve impugnare nuovamente le armi quando dei mercenari assaltano un ponte di Boston con l'intenzione di farlo espre. Su Italia1. Eric Matthew Daniels, un ex ranger dell'esercito, si trova in macchina con la sorella sedicenne Maddie quando, nei pressi del Tobin Memorial Bridge, vicino a Boston, si imbattono in un blocco stradale. Sul medesimo tragitto deve passare anche il camion blindato della polizia che trasporta la prigioniera Samantha "Doc" Brown, testimone chiave in un processo "segreto" ad alcuni ex contractor accusati di crimini di guerra. In- In, sono proprio i futuri imputati a prendere l'iniziativa per primi, con l'intento di catturare Sam e prendere in ostaggio il ponte e chi in quel momento si trovava a varcarlo .