Lanazione.it - Affitti in Toscana, l'inflazione fa lievitare i costi delle locazioni a lungo termine

Firenze, 21 marzo 2025 – Non solo glibrevi stanno subendo un aumento: anche i contratti di locazione a, quelli 4+4, stanno risentendo dell'di febbraio 2025. L'indice Foi, che determina l'adeguamento annuale del canone di locazione, ha registrato un incremento del +1,5% rispetto a febbraio 2024. Secondo i dati del portale immobiliare Idealista, in Italia chi vive in un trilocale dovrà affrontare un aumento medio di 12 euro al mese, pari a 144 euro l'anno. Le cifre variano però significativamente a seconda della località. Dopo Milano, Firenze è la città dove glistanno aumentando maggiormente in Italia, partendo da un livello già molto alto. Il costo di un trilocale è passato da 1.625 euro a 1.649 euro al mese, con un incremento di 24 euro mensili, quasi 290 euro l’anno.