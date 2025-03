Ilfattoquotidiano.it - “Affilate i coltelli. Adriana Volpe vuole primeggiare, punta alla vittoria ed è tra le più competitive”: il retroscena sul nuovo programma di Carlo Conti

La vigilia del debutto di Ne vedremo delle belle, ilshow di Rai1 ideato e condotto, è decisamente frizzante. Del resto, mettere tante prime donne sullo stesso palco non poteva non innescare la competizione, che però è scattata ancora prima della primata. A sfidarsi da domani, sabato 22 marzo in prima serata saranno Pamela Prati, Carmen Russo, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi, Valeria Marini e. Proprio su quest’ultima sonoti i riflettori in queste ore, complice l’indiscrezione di Alberto Dandolo, pubblicata sul settimanale Oggi. Secondo l’informatissimo giornalista, infatti, in questi giorni si sarebbero già registrate le prime tensioni accese, pare, proprio dall’atteggiamento della, definita “tra le più”.