Zonawrestling.net - AEW: Ascolti di Dynamite in crescita, raggiunto il massimo degli ultimi quattro mesi

Leggi su Zonawrestling.net

L’edizione di mercoledì sera di AEWha registrato una media di 658.000 spettatori su TBS, con un aumento del 4,8% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato più alto per lo show dal 15 gennaio e il secondo miglior risultato perdal 13 novembre dello scorso anno.significativa nel target demografico chiaveNel target demografico 18-49 anni,ha ottenuto un rating di 0,19. Questo rappresenta un incremento del 18,8% rispetto alla settimana scorsa e eguaglia il miglior risultato che lo show ha realizzato in questa categoria dal 20 novembre dell’anno scorso.Risultati positivi nonostante la forte concorrenzaI numeri insono particolarmente significativi considerando che lo show è andato in onda in contemporanea con le partite preliminari del torneo NCAA March Madness su TruTV.