Reggiotoday.it - Aeroporto e turismo in aumento, Ripepi: "Falcomatà non garantisce i servizi pubblici essenziali"

Leggi su Reggiotoday.it

"Una pista per aquiloni. Così il Partito Democratico diaveva ridotto l’ "dello Stretto", cuore pulsante di una Reggio Calabria turistica. Per anni la città ha assistito a una lenta e inesorabile demolizione del proprio scalo aeroportuale.Un'infrastruttura vitale per lo.