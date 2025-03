Panorama.it - Aerei antincendio, la Francia vuole la sovranità tecnologica

Ci sono velleità e pressioni franco-tedesche sul mercato degli aeroplani per la lotta agli incendi, in concorrenza con la soluzione proposta da Leonardo velivoli per una versione modificata opportunamente del bimotore da trasporto militare tattico C-27J Spartan. Da tempo il colosso di Tolosa, Airbus, sta collaborando con lo studio francese Hynaero per lo sviluppo di un velivolo anfibio, il bi-turboelica Fregate-F100, con l’intento d creare un’alternativa europea al mercato dei Canadair. E il 14 marzo scorso Airbus ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa (Mou) per condividere la progettazione del nuovo aeroplano proprio con Hynaero spingendo il progetto Fregate-F100 verso le sue prossime fasi. Ma c’è di più: similmente a Leonardo, in realtà Airbusproporre le versionidei suoi C-295 e A-400M, creando un vero “ecosistema” comprensivo dei servizi offerti dalla gamma di elicotteri, dai satelliti per l’osservazione e da sistemi di comunicazione dedicati.