Cityrumors.it - Adozioni: la clamorosa decisione presa dalla Corte Costituzionale

Leggi su Cityrumors.it

Una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la possibile adozione di un bambino è quella che potrebbe scaturire dopo laoggi dai giudici della ConsultaLein Italia sono procedure complicate e decisamente dispendiose, inoltre, in molti casi, le norme vigenti non garantiscono appieno il vero interesse del minore. Regole e leggi che soprattutto nel corso degli ultimi anni hanno sempre provocato molte discussioni, tanto da spingere più di una coppia ad andare all’estero per poter avere più probabilità di coronare il lorio desiderio di diventare genitori.: la– Cityrumors.itNell’ambito di tanti cambiamenti giuridici e soprattutto alla luce del concetto nuovo adottato oramai in tutto il mondo di famiglia, oggi laha preso unache potrebbe cambiare totalmente le cose regalando la possibilità di adottare dei figli anche a chi fino a oggi non aveva nessuna possibilità.