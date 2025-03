Thesocialpost.it - Adozioni internazionali: ora anche i single possono diventare genitori

Leggi su Thesocialpost.it

La Corte costituzionale ha preso una decisione storica. Con la sentenza numero 33, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983 nella parte in cui escludeva idall’adozione internazionale.Leggi: Roberto Benigni, la Rai ha speso circa un milione di euro per il suo spettacoloCosa cambia per iOrapotranno accedere alle procedure per adottare un minore straniero. Se otterranno l’idoneità all’adozione, potranno presentare domanda in un Paese estero, esattamente come le coppie sposate.Ogni Stato estero deciderà se esiste un bambino compatibile con il richiedente. Non tutti i Paesi permettono l’adozione da parte di, ma finora alcuni cittadini italiani avevano già adottato all’estero (ad esempio in Ucraina, Stati Uniti o Regno Unito) e poi ottenuto il riconoscimento qui.