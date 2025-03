Iodonna.it - Adozioni internazionali aperte ai single: la sentenza che cambia tutto

La Consulta oggi, ha pronunciato unache darà una svolta storica allein Italia: ipotranno adottare bambini dall’estero. Il testo ha, infatti, dichiarato incostituzionale un articolo della legge 184 del 1983, che finora impediva aidi accedere alle procedure di adozione internazionale. I giudici hanno, invece, stabilito che questa esclusione non è più compatibile con i principi fondamentali di uguaglianza e tutela dei diritti, riconosciuti dalla Costituzione italiana. Adozione responsabile: i suggerimenti per non sbagliare Xcome funziona in ItaliaPer capire perché, quando si parla di un’apertura per i, la questione riguarda l’adozione internazionale, bisogna conoscere le norme che regolano questa pratica.