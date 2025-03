Lettera43.it - Adonxs, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Repubblica Ceca

I suoi idoli sono i Queen, Prince e i Depeche Mode, ma in alcune interviste ha detto di apprezzare anche l’italiano Mahmood, da cui trae ispirazione per la sua musicalità. Lo slovacco, il cui nome d’arte omaggia il dio greco della bellezza e del desiderio Adone, rappresenterà laSong Contest con il brano Kiss Kiss Goodbye, che esplora le relazioni romantiche e il desiderio di guarire una profonda ferita nel cuore. Una canzone diretta e sincera, che si ispira al passato personale dell’artista cresciuto senza una figura paterna al suo fianco: «Parla dell’amore che ci guida e ci forma, ma anche della sua assenza». Ilsi esibirà sul palco di Basilea il 15 maggio per la seconda semifinale, cercando un pass per l’ultimo atto di sabato 17.Chi èche rappresenterà laUn selfie diallo specchio con il titolo della sua canzone (Instagram).