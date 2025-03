Nerdpool.it - Adolescence: la recensione dell’incredibile serie Netflix

Latv del momento targata, è fino ad oggi la migliordell’anno della piattaforma streaming.affronta temi attuali, come il bullismo nelle scuole e soprattutto quello sui social, ma con la prospettiva delle nuove generazioni. Linguaggio e segnali in codice, come sigle, sticker o immagini scambiate nei commenti social, sono all’ordine del giorno. Soprattutto sui social media e per chi non vive tutti i giorni questa realtà è anche difficile entrare nel contesto della. Ci siamo sentiti un po’ tutti come il detective incaricato di seguire il caso, quando va a scuola per interrogare gli studenti per far luce sui diversi fatti dell’omicidio.segue gli eventi di un brutale omicidio in 4 episodi da circa 50 minuti ciascuno, tutti incredibilmente sorprendenti e girati interamente in un unico piano sequenza.