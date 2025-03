Ilfattoquotidiano.it - “Adolescence” e il lato misogino dei social: i numeri del Regno Unito sull’aumento della mascolinità tossica

Lanciata il 13 marzo 2025, la serie Netflixsta già scuotendo profondamente il, perché porta finalmente al grande pubblico iloscuro e violentocultura digitale tra gli adolescenti, e l’impotenza degli adulti. La trama, che segue un gruppo di ragazzi alle prese con misoginia online, cultura incel e pressioni di genere, ha ricevuto l’approvazione del primo ministro Keir Starmer, che ieri, rivelando di averla vista con i due figli teenagers, ha dichiarato: “È uno strumento potente per le scuole”.Ma il consenso non è uniforme: su X le reazioni spaziano da elogi per il coraggio narrativo a critiche feroci, fra chi accusa la serie di “demonizzare i ragazzi”, altri che la vedono come un campanello d’allarme su una crisi reale e abusi verbali alla produzione e al cast.