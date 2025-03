Linkiesta.it - “Adolescence” è come “Nodo alla gola”, ma pensato per genitori millennial

Guardando “” mi è venuto in mente il mio amico Francesco Farabegoli, perché lui ha una teoria che secondo me è la più grande teoria di tutti i tempi: la teoria del Riccardone. Citerò un passaggio da un pezzo sul suo blog per spiegare chi è il Riccardone: «Il cultore dell’ascolto pulito e dell’esecuzione corretta che si addentra in territori di pop becero e offensivo per soddisfare le sue necessità primordiali, quasi tutte legate al name–dropping. Coloro che cacciano centinaia di euro per andare a vedere Ramazzotti per gustarsi gli A SOLO (credo sia molto più corretto in questo caso parlare di A SOLO più che di ASSOLI) del grande Paul Warren o la sezione ritmica capitanata dal grande Vinnie Colaiuta, recentemente dietro le pelli anche per il grande Tiziano Ferro». Il campo d’azione del Riccardone è la musica, ma si può applicare ovunque.