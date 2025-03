Tvplay.it - Addio Yildiz, la Juve non può più evitarlo: i tifosi si arrendono

Leggi su Tvplay.it

Lantus esono destinati a separarsi al termine della stagione. Ecco dove proseguirà la carriera del 19enne turco.Suona forte l’allarme in casantus, dopo le due sconfitte consecutive rimediate per mano dell’Atalanta e della Fiorentina. La qualificazione in Champions League è infatti divenuta a rischio ma il club, per una questione sia di appeal internazionale che finanziaria, non può permettersi di restare fuori dalla competizione. Mancare l’obiettivo grosso significherebbe perdere svariati milioni e, di conseguenza, cedere diversi gioielli della corona per compensare il mancato introito delle risorse garantite dal torneo e far quadrare i conti: tra i possibili partenti c’è Kenan, divenuto l’oggetto del desiderio di mezza Premier League., lanon può più: isi(LaPresse) TvPlay.