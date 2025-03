Anteprima24.it - Addio Paolo Evangelista, l’amico di tutti con il calcio nel cuore

Tempo di lettura: < 1 minutoè sempre stato una figura rassicurante, nella sua autorità, all’ingresso del Comune di Avellino.Intendeva il suo ruolo di dipendente come una missione, sempre paziente, sempre disponibile, sempre pronto a tendere la mano, anche nei momenti più diffiicili, come quello dell’emergenza covid, giusto per citare qualcuno.Da diversi mesi, anzi Paoletto come lo chiamavano, si vedeva sempre meno e, purtroppo sapevano la ragione: era stato colpito da una leucemia che nonostante ha combattuto con tutte le sue forze, non gli ha lasciato scampo.si è spento all’età di 60 anni e tutta la comunità di Avellino accoglie con dolore la tragica notizia. Perchèera amico di, non c’era nessuno che non lo conosceva in città, anche per la sua grande passione per la squadra di, con i colori biancoverdi sempre incisi nel suo