Addio Napoli Manna alza bandiera bianca | la decisione è presa

In casa, di fatto, bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato. Il, come tutti i grandi club, è solito visionare sempre più profili per ogni ruolo. In maniera tale da non trovarsi mai impreparato.A gennaio i partenopei hanno provato ad intavolare una trattativa per un calciatore di Serie A che però adesso sta per rinnovare col suo club. Si tratta dell’esterno svizzero Dan Ndoye, calciatore del Bologna e che con Vincenzo Italiano sta facendo particolarmente bene.Esclusiva di Schira: “Il Bologna vuole rinnovare Ndoye,Nicolo Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, via X ha svelato un retroscena del mercato di gennaio e dell’offerta diper Ndoye del Bologna:” Ilvoleva Dan Ndoye nella sessione invernale di calciomercato, ma il Bologna ha rifiutato un’offerta importante (circa 20 milioni di euro) per trattenere l’esterno svizzero”.