Addio Dybala un anno dopo | si completerebbe la stessa operazione entrata-uscita

si ferma e la Roma riflette: c’è un futuro insieme o è il momento di guardare oltre? Una storia che parte da lontano e arriva dritta all’estate che verrà, un: sila(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento, nella vita di ogni storia d’amore, in cui le strade si dividono. Non sempre lo si capisce subito. A volte serve un segnale, un gesto, un’occasione. Nel caso di Pauloe della Roma, quel momento potrebbe essere arrivato. E non con un colpo di scena da film, ma con qualcosa di molto più banale: un infortunio.La notizia è fresca di ieri.si opera, ha scelto di farlo per provare a tornare al meglio, forse anche per togliersi di dosso quella sensazione di fragilità che lo accompagna ormai da troppo tempo.