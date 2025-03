Thesocialpost.it - Addio al “re della fisarmonica”: il maestro Marco Davide è morto a 57 anni

La comunità di Cevo, in Val Camonica, piange la scomparsa di, apprezzato fisarmonicista e direttore artistico dell’associazione culturale “elTeler”. Il musicista,mercoledì 19 marzo a soli 57dopo una lunga malattia, ha lasciato un segno profondo nel mondomusica ecultura locale.“Alle porte del cielo porta l’amore che con la tuahai donato a tutti noi”, si legge nel commovente messaggio pubblicato dall’associazione per ricordarlo.aveva trasformato la passione per la, ereditata dal padre, in una carriera straordinaria. Iniziò a suonare all’età di 5sotto la guida delUgolino Sgrafetto, imparando il “metodo francese”, per poi perfezionarsi con la fisarmonicista Eugenia Marini.Oltre a esibirsi in Italia e all’estero, dedicò gran partesua vita all’insegnamento, prendendo le rediniscuola didi Esine.