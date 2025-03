Addio al divario Nord-Sud oggi l’Italia è divisa in cinque | il rapporto della Fondazione Friedrich Ebert

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta a Roma, presso l’Associazione Stampa Estera, la presentazione del nuovo report dallaStiftung dal titolo “Italia (ancora) diseguale”. Vicina alla Spd, laè la più anticapolitica tedesca, con cento anni di attività festeggiati nel 2025. Lo studio, firmato da Francesco Pronta (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e Lorenzo Cicatiello (Università di Napoli l’Orientale), ha aggiornato l’analisi sulle disuguaglianze territoriali in Italia, la cui versione precedente risale al 2021, evidenziando un cambiamento paradigmatico: la storica contrapposizione trae Sud non basta più a descrivere le profonde fratture economiche e sociali del Paese.si divide inmacro-aree con caratteristiche ben distinte.Alla presentazione hanno preso parte Armin Hasemann, direttoreFes in Italia, e Luca Argenta, Policy Officer per Fes Italia e coordinatore del progetto, oltre a Chiara Braga, presidente e capogruppo Pd alla Camera, che ha discusso degli aspetti di policy con i due autori.