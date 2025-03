Addio a Nennella la signora di pizza e pasta e patate I figli | Viene a mancare la storia di Napoli

Leggi su Open.online

I fornelli e il forno erano la sua casa dall’infanzia, così come i Quartieri Spagnoli che l’avevano cresciuta e consegnata alla celebrità. Regina dellae della, è morta oggi Concetta Cocozza, meglio conosciuta come, all’età di 86 anni. A darne l’annuncio i: «Oggiladie noi lo urliamo con orgoglio perché tu, mamma, hai fatto tanto per questa città e noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia», scrivono sui social. Domani alle 9.30, nella chiesa di Santa Maria della Mercede in piazza Montecalvario a, saranno celebrati i funerali.La sua trattoria e la tradizione napoletanaApre la sua trattoria “” nel bel mezzo dei Quartier Spagnoli durante il dopoguerra, nel 1949.