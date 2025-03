Dayitalianews.com - Addio a Nadia Cassini, l’ultimo saluto a Melito Porto Salvo: le parole del marito

Oggi, a, in provincia di Reggio Calabria, si sono tenuti i funerali di, l’attrice scomparsa a 76 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si è svolta nella cittadina dove aveva scelto di vivere da tempo.Sebbene da anni lontana dal mondo dello spettacolo, il grande affetto dimostrato in questi giorni conferma come il pubblico non l’abbia mai dimenticata. Durante la trasmissione “La volta buona”, condotta da Caterina Balivo, è stato trasmesso un collegamento con ilGiuseppe, mentre la figlia Kassandra non era presente. “Non si è sentita bene in questa giornata. Ha avuto un malore e ha preferito restare a casa a riposare”, ha spiegato l’inviato Fabrizio D’Alessio.Ledel: “Con lei mai un momento di noia”Visibilmente commosso, ilha voluto ricordare la compagna di una vita contoccanti: “Con lei non ci si poteva mai annoiare.