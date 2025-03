Ad Andy Diaz basta un salto | è suo il campionato del mondo indoor nel triplo

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Dall’Europa al, sempre saltando., il cubano naturalizzato italiano e tesserato per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno è campione delè campione deldelcon un fantastico record italiano di 17.80. È suo il primo oro della rassegna iridata in Cina: dopo il titolo europeo conquistato due settimane fa ad Apeldoorn, il saltatore allenato da Fabrizio Donato si ripete nel contesto mondiale e mette al collo la terza medaglia consecutiva da quando indossa la maglia azzurra, ovvero dal bronzo delle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate. L’Italia deltorna sul gradino più alto del podio ai Mondialia ventiquattro anni dalla vittoria di Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Che gioia per, trent’anni da compiere il giorno di Natale, imprendibile per tutti gli altri: argento al cinese Zhu Yaming (17.