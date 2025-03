Lanazione.it - Acqua sempre più cara: in Toscana 748 euro a famiglia

Si attesta a 748la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 2,3% rispetto al 2023. Laè la regione piùd’Italia, paese che ha una spesa media di 500. È quanto emerge dai nuovi dati del ventesimo Rapporto di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato, diffusi a due giorni dalla Giornata mondiale dell’, che ricorre proprio nella giornata di domani. Notevoli le differenze tariffarie fra i singoli capoluoghi di provincia della: le più care risultano essere Siena e Grosseto con 821, Lucca e la provincia dove si spende di meno. Quanto alla dispersione idrica, in base agli ultimi dati Istat (2022), se nel territorio complessivo italiano raggiunge il 42,4%, inè pari a un valore medio del 36,4%: quella più alta si registra a Massa, 65,3%, il valore più basso ad Arezzo con 16,6%.