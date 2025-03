Lapresse.it - Acqua: rete acquedotti perde 42%, oltre 6 milioni persone senza fogne

Roma, 21 mar. (LaPresse) – Le perdite dideglisuperano il 42% in media in Italia. E’ quanto viene riferito dall’Istat in un focus ad hoc in occasione della Giornata mondiale dell’che, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, si celebra ogni anno il 22 marzo.