Acireale, trovati 6 minorenni all'interno di un centro scommesse, sanzionato il titolare

L’attenzione degli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza disi è focalizzata su undella città, dove è stata riscontrata la presenza di sei minoridel locale, nonostante il divieto di permanenza, anche per chi non effettua giocate.Questa grave violazione è stata immediatamente contestata dagli agenti aldell’esercizio, che all’ingresso non ha provveduto alla verifica dell’identità dei ragazzi, omettendo la richiesta di un documento di riconoscimento, come previsto dalla normativa vigente.Per tale illecito, al gestore verrà applicata una sanzione da 5 a 20 mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 10 a 30 giorni, come verrà determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.