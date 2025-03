Sportnews.eu - Accuse contro l’ATP, Kyrgios si unisce alle proteste, Alcaraz non aderisce alla Lettera della PTPA

La denunciadi Djokovic e PospisilTennis sta sollevando un polverone:sinon ci sta.La, l’associazione fondata dai tennisti Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha presentato un documento di 163 pagineTennis e tutti gli organi che gestiscono il tennis professionistico e a livello mondiale. L’atto è stato depositato presso il tribunale di New York, riporta pesantichi organizza i tornei di tennis per via dello “sfruttamento dei giocatori per tornaconto personale”.Novak DjokovicATP (Sportnews.eu)La battaglia legale prosegue, sollevando un polverone, con l’associazione che chiede maggiori diritti per i tennisti, più premi in denaro, maggiore privacy, introiti per i diritti di immagine, tornei anche in altre parti del mondo e soprattutto meno pressione nella tabella di marcia nei vari tornei, i quali sono troppi e troppo massacranti per gli atleti.