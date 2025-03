Ilgiorno.it - Accoltellò l’insegnante. Sì alla messa alla prova

Il progetto di mediazione penale, che ha ottenuto il via libera del giudice, prevede anche un possibile incontro, quando i tempi saranno maturi, tra la docente Sara Campiglio e il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, che l’ha accoltellata il 5 febbraio dell’anno scorso. Il Tribunale per i minorenni di Milano ieri ha disposto laper due anni, sospendendo così il procedimento penale, nei confronti del ragazzo responsabile del raid solitario e rimasto ancora senza una spiegazione all’istituto professionale Enaip di Varese. È stata accolta quindi la richiesta presentata dal difensore del giovane, l’avvocato Elisa Scarpino, con il parere favorevole del pm. Il diciottenne, accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma, si trova in una comunità nel Varesotto, dopo aver trascorso quasi un anno al Beccaria.