Ilgiorno.it - Accoglienza rifugiati: quando l’emergenza è ordinaria. Le sistemazioni provvisorie doppiano quelle con percorsi d’integrazione

Milano, 21 marzo 2025 – È la logica dela guidare l’dei migranti e dei richiedenti asilo in Lombardia. Logica che, per quanto riguarda la nostra regione, non è giustificata dai numeri: gli accolti nel 2023 sono stati infatti lo 0,18% della popolazione residente. Sono le conclusioni dell’ultimo rapporto di ActionAid e Openpolis dei centri distra, governativi e dei centri a gestione degli enti locali, realizzato sui dati del 2023 ottenuti con richieste di accessi agli atti al Viminale. Per chiarire come funziona l’, al netto delle continue modifiche di legge, bisogna premettere che il sistema si divide in prima e seconda. La primaassicura l’assistenza nell’immediatezza dopo lo sbarco presso gli hotspot - e per il tempo strettamente necessario ad effettuare i primissimi interventi di assistenza materiale e sanitaria.