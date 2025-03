Velvetgossip.it - Accesa discussione tra Amadeus e la moglie Giovanna nel parco vicino casa

Leggi su Velvetgossip.it

Civitillo sono stati protagonisti di un episodio che ha catturato l’attenzione dei media. Il 20 marzo 2025, durante una passeggiata neldel complesso abitativo CityLife a Milano, i due hanno avuto un acceso litigio, immortalato da alcuni fotografi. Le immagini mostrano unaCivitillo visibilmente arrabbiata, mentreappare impassibile, con un’espressione seria.Dopo il diverbioDopo il diverbio, i due hanno preso strade separate:ha continuato a passeggiare con il cane, mentre il conduttore si è allontanato. Questo comportamento ha alimentato voci di una presunta crisi nella loro relazione. Tuttavia, in un colpo di scena, poche ore dopo la diffusione delle foto,ha voluto smentire le speculazioni. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso una foto in cui bacia la, cercando di chiarire la situazione e dimostrare che tra di loro non ci sono problemi.