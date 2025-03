Thesocialpost.it - «Accelerare sulla difesa». Via libera dai leader europei, ma il debito divide i 27

Alla fine, idei 27 Paesi membri dell’Unione Europea sono riusciti a concentrare in un solo giorno, il 20 marzo, le discussioni sui numerosi temi all’ordine del giorno del vertice. I principali argomenti trattati sono stati Ucraina,e competitività, con l’industria militare europea al centro delle discussioni. L’idea è di rafforzare laper garantire aiuti a Kiev nella sua lotta contro la Russia, ma anche per rilanciare l’economia europea.IUe hanno sollecitato un’accelerazione dei lavori per rafforzare la prontezza dell’Europa nel settore dellaentro i prossimi cinque anni, e hanno chiesto che il Consiglio e i co-legislatori lavorino rapidamente sulle recenti proposte della Commissione. Inoltre, hanno evidenziato l’importanza di mobilitare investimenti privati nell’industria della, invitando la Commissione a esplorare soluzioni come quelle adottate con InvestEu, su richiesta dell’Italia.