Quotidiano.net - “Abuso di posizione dominante” nell’Alta velocità: l’Antitrust apre un’istruttoria su Rfi e Fs

Roma, 21 marzo 2025 – L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane per accertare un presuntodi, in violazione dell'articolo 102 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che “vieta alle imprese dominanti di adottare comportamenti abusivi, compresi i comportamenti volti ad escludere i concorrenti dal mercato”. Secondo l'Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Altada parte del nuovo operatore entrante Sncf Voyages Italia. La strategia escludente ipotizzata dall'Antitrust nel provvedimento di avvio, spiega l'Autorità in una nota, "sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana Spa per quanto riguarda l'assegnazione della capacità di infrastruttura”.