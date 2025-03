Ilgiorno.it - Abusi su nove ragazzi in collegio. L’ex cappellano finisce in carcere

È inalla Farera, in espiazione anticipata della pena, dal 7 agosto scorso don Rolando Leo,delPapio di Ascona accusato di violenza sessuale nei confronti digiovani, quattro dei quali abusati quando erano ancora minorenni. Il religioso che è stato anche docente e assistente spirituale della Pastorale giovanile diocesana, oltre che responsabile dell’Ufficio dell’istruzione religiosa scolastica del Canton Ticino deve rispondere di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con fanciulli e pornografia. L’indagine era partita dopo una segnalazione arrivata all’amministratore apostolico Alain de Raemy. La denuncia alle autorità competenti era arrivata, come aveva precisato la curia in una nota, dopo "un attento esame e accompagnamento da parte della commissione di esperti in caso disessuali in ambito ecclesiale".