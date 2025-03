Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, 3 progetti straordinari per adolescenti finanziati dal Ministero!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Con il finanziamento di 3,2 milioni, l’Ambito Sociale Fino Cerrano lancia servizi innovativi per contrastare la povertà giovanile e promuovere l’inclusione sociale in. L’Ambito sociale Fino Cerrano, che coinvolge ben 23 comuni della provincia di Teramo, è uno dei tre enti abruzzesi a ricevere fondi dal progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, destinato ai giovani tra gli 11 e i 21 anni. L’iniziativa, parte del Piano nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, ha visto un finanziamento complessivo di 3,2 milioni di euro. I comuni di Silvi, Atri e Pineto sono i capofila di questa iniziativa. L’assessore alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo, insieme al sindaco di Silvi Adriano Scordella e agli altri amministratori locali, ha illustrato i dettagli di questo importante progetto.