Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, vogliamo parlare di lavoro”: attenzione alla nuova truffa telefonica che promette lavoro (e svuota il conto)

il tuo, aggiungici su WhatsApp perdi”. È il messaggio, inquietante nella sua apparente normalità, che sta arrivando sui cellulari di molti italiani, anche di chi non è in cerca die non ha inviato candidature di recente. Ma è una, l’ennesima, che sfrutta la speranza di un impiego per carpire dati sensibili e, in alcuni casi,re ildelle vittime.L’rme corre sui social, da Facebook a X (ex Twitter) a LinkedIn, dove centinaia di utenti raccontano di avertelefonate simili. Ma come funziona, esattamente, questa? Itori, fingendosi rappresentanti di aziende (a volte fittizie, a volte reali ma ignare di tutto), contattano le vittimemente, comunicando che il loroè stato selezionato e proponendo un’offerta diallettante e facile.