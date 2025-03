Fanpage.it - Abbattuto il toro scappato dal macello a Oggiono. L’attivista: “Cercava la libertà, non la violenza”

Leggi su Fanpage.it

Mercoledì 19 marzo un, provincia di Lecco, mentre veniva portato dall'allevamento al. Durante la fuga ha ferito una donna, trasportata poi in ospedale in condizioni non gravi. L'animale però è stato considerato un pericolo e. Per l'attivista Michele Summa però l'aggressività non ha nulla a che vedere con quello che è successo: "Cercava di recuperare la suaper sottrarsi alla violenza"