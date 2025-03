Ilfattoquotidiano.it - A trent’anni dalla strage: Tokyo ricorda le vittime dell’attentato col gas sarin nella metropolitana

La primavera è iniziata giovedì con la giornata di festa nazionale chiamata Shunbun no Hi durante la quale celebrare la fine dell’inverno, l’amore per la natura e gli esseri viventi. È usanza durante il giorno dell’equinozio primaverile riunirsi in famiglia e far visita ai cimiteri. Luoghi che a breve accoglieranno frequenti picnic sotto gli alberi di ciliegio colmi dei fiori più amati dai giapponesi, così come dai milioni di turisti che raggiungono le isole nipponiche senza soluzione di continuità (3, 26 milioni nel mese di febbraio).Ma il 20 di marzo si, ormai da 30 anni, uno dei drammi più sconvolgenti che il Giappone abbia mai subito. La mattina del 20 marzo 1995, le carrozze delle linee metropolitane Hibiya, Chiyoda e Marunouchi erano affollate di impiegati e impiegate, studenti e studentesse e varia umanità che come sempre succede nelle ore di punta, si muovevano quasi incollate le une alle altre, verso le proprie destinazioni.